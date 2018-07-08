Бузова хочет выйти замуж за Черышева

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова хочет выйти замуж за полузащитника испанского «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева, передает Sport24.

«Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрили», — сказала певица в своем инстаграме.

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Стоит отметить, что Бузова старше Черышева на пять лет.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее Черышев прокомментировал матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.