Бузова хочет выйти замуж за Черышева
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова хочет выйти замуж за полузащитника испанского «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева, передает Sport24.
«Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрили», — сказала певица в своем инстаграме.
Реклама
Стоит отметить, что Бузова старше Черышева на пять лет.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Черышев прокомментировал матч 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.