Защитник сборной Хорватии объяснил свой выкрик «Слава Украине!»
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил провокационную видеозапись, сделанную после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над Россией.
«Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», — заявил Вида.
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Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее хорват Вида поприветствовал Украину после победы над Россией.