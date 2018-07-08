Защитник сборной Хорватии объяснил свой выкрик «Слава Украине!»

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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил провокационную видеозапись, сделанную после победы в четвертьфинале чемпионата мира по футболу над Россией.

«Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского «Динамо», ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех», — заявил Вида.

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Россия уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

Ранее хорват Вида поприветствовал Украину после победы над Россией.