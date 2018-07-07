Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018
Сборная Англии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года и вышла в следующий раунд, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличились Гарри Магир и Деле Алли. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В полуфинале мирового первенства сборная Англии сыграет с победителем встречи между командами России и Хорватии.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Чемпионат мира. 1/2 финала
Швеция — Англия — 0:2
Голы: 0:1 — Магир, 30; 0:2 — Алли, 58