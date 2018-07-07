Болельщики из Хорватии начали массово прилетать на матч 1/4 финала ЧМ-2018

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Болельщики сборной Хорватии начали массово прибывать в Сочи на матч четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой России. Об этом сообщает ТАСС.

Перед началом встречи ожидается прибытие нескольких тысяч хорватских болельщиков, для которых организованы чартерные рейсы из Загреба.

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«Мы приехали на игру сегодня, и это первая игра, которую мы посетим на чемпионате. Хотим, чтобы наша команда победила. Также, конечно, важна атмосфера на игре», — отметил один из болельщиков по имени Иво Готовак.

Ранее сборная России по футболу обратилась к болельщикам с обещанием отдать все силы ради победы в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 против команды Хорватии.