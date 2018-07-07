Шаманы Бурятии поддержат обращением к предкам сборную России перед матчем ЧМ

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Шаманы Бурятии помолятся за сборную России перед матчем четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии, сообщает ТАСС.

«Конечно, болеем за сборную России. Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен — «Газета.Ru»), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам, брызгают», — сказала представитель местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ Людмила Дашицыренова.

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Также она отметила, что шаманы являются большими футбольными болельщиками и радуются всем победам наших спортсменов.

Ранее футболисты сборной России опубликовали обращение к болельщикам в преддверии матча с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-— 2018.