В ассоциации футбола Бельгии выразили России уважение за организацию ЧМ-2018

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Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями об организации чемпионата мира — 2018.

«Чемпионат мира — это радость, это веселье. Так что я хочу выразить России свое глубокое уважение за то, что организаторам удалось создать такую атмосферу. Сборная Бельгии очень ценит все, что вы сделали для того, чтобы мундиаль проходил на таком высоком уровне», — сказал он.

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Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в четвертьфинале мундиаля и пробилась в полуфинал, где сыграет с Францией.

Ранее сообщалось, что в Великобритании довольны организацией чемпионата мира — 2018.