Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018
Сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо провел мяч в собственные ворота.
Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийской команды, отличившись на 31-й минуте.
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На 76-й минуте Ренато Аугусто удалось сократить отставание в счете.
Чемпионат мира — 2018. 1/4 финала
Бразилия — Бельгия — 1:2
Голы: 0:1 – Фернандиньо, 13 (автогол), 0:2 – Де Брейне, 31, 1:2 – Аугусто, 76
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.