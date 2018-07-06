Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

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Сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

На 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо провел мяч в собственные ворота.

Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийской команды, отличившись на 31-й минуте.

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На 76-й минуте Ренато Аугусто удалось сократить отставание в счете.

Чемпионат мира — 2018. 1/4 финала

Бразилия — Бельгия — 1:2

Голы: 0:1 – Фернандиньо, 13 (автогол), 0:2 – Де Брейне, 31, 1:2 – Аугусто, 76

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.