Полицейские центры на ЧМ помогли выявить известные зарубежные банды карманников
Международные полицейские центры, которые были созданы специально для чемпионата мира — 2018, помогли выявить известные зарубежные банды карманников, сообщает «РИА Новости».
«Полностью себя оправдала и показала свою эффективность система международных полицейских центров.
Были и задержания разыскиваемых преступников, выявлены международные группы карманников, это не российские граждане. Были и кражи, огромное количество забытых вещей, которые были возвращены», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в усиленном режиме будут контролировать ситуацию с мошенничеством со стороны таксистов во время проведения чемпионата мира — 2018.