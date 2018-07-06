Уругвай — Франция: стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018‍

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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) обнародовала стартовые составы сборных Франции и Уругвая на матч 1/4 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Стартовый состав сборной Уругвая: Фернандо Муслера (вратарь), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Мартин Касерес, Диего Лаксальт, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Луис Суарес, Кристиан Стуани.

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Состав сборной Франции: Уго Льорис (вратарь), Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Люка Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Корантен Толиссо, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 23-го дня чемпионата мира — 2018.

Ранее вратарь лондонского «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу в России против Уругвая.