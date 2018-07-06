Сборная Бельгии по-русски поблагодарила Казань за теплый прием
Рядом с отелем сборной Бельгии разместили баннеры с изображением футболистов национальной команды, передает Sport24.
«Красные дьяволы» были тронуты теплым приемом и поблагодарили Казань, написав в своем твиттере «spasibo».
Также на стенах домов рядом с гостиницей появлялись граффити футболистов сборных Бразилии, Португалии и Аргентины, когда эти команды играли в Казани.
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6 июля сборная Бельгии сыграет матч 1/4 финала чемпионата мира против сборной Бразилии. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию матча.
Ранее вратарь сборной Бельгии разыскал просившего футболку кыргызстанца.
�� Спасибо [spasiba] #Kazan ������#REDTOGETHER #WorldCup #BRABEL pic.twitter.com/9r2bDpO8le— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 5 июля 2018 г.