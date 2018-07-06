Родители в Казани назвали ребенка в честь Месси
Родители в Казани дали ребенку имя Лионель в честь футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает ТАСС.
«В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси — Лионель», — заявили в пресс-службе мэрии Казани.
Сборная Аргентины потерпела поражение от команды Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходил в Казани.
Ранее болельщик сборной России по футболу Олег Дзюба назвал своего сына Артемом в честь нападающего национальной команды.