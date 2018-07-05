Наставник Уругвая похвалил организацию ЧМ-2018
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес похвалил организацию чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.
«Если сравнивать с прошлыми турнирами, думаю, что здесь все организовано лучше, особенно в плане безопасности. На мой взгляд, это вообще самый лучший турнир в истории», — заявил Табарес.
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Сборная Уругвая сыграет против Франции в четвертьфинальном матче мундиаля.
Игра состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.
Ранее Антуан Гризманн признался в любви к Уругваю перед четвертьфиналом ЧМ-2018.