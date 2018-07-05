Украинский вратарь оспорит в суде увольнение за «Усы надежды»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/11821141/RIAN_5567695.HR-pic905-895x505-30837.jpg">

Вратарь украинского клуба «Карпаты» Михаил Готра оспорит в суде увольнение из команды за поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу, сообщает Sport24. Также футболиста обвинили в сепаратизме.

«Его обвинили в сепаратизме. Вице-президент клуба Олег Смалейчук узнал о том, что Готра праздновал победу сборной России над испанцами. Контракт разорвали на следующий день после того, как было опубликовано видео с празднованием. Сейчас идут разговоры с адвокатами по поводу правомерности данного шага со стороны руководства клуба», — сказал источник знакомый с ситуацией.

Реклама

Сборная России сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят ввести лимит на легионеров для тренеров.