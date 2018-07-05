Украинский вратарь оспорит в суде увольнение за «Усы надежды»
Вратарь украинского клуба «Карпаты» Михаил Готра оспорит в суде увольнение из команды за поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу, сообщает Sport24. Также футболиста обвинили в сепаратизме.
«Его обвинили в сепаратизме. Вице-президент клуба Олег Смалейчук узнал о том, что Готра праздновал победу сборной России над испанцами. Контракт разорвали на следующий день после того, как было опубликовано видео с празднованием. Сейчас идут разговоры с адвокатами по поводу правомерности данного шага со стороны руководства клуба», — сказал источник знакомый с ситуацией.
Сборная России сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.
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