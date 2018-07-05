Новая фан-зона у «Спартака» сможет вместить 50 тысяч человек

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В новой фан-зоне, организованной у стадиона «Спартак» в Москве, сможет одновременно находиться 50 тысяч человек, сообщает «РИА Новости».

«Более 50 тысяч человек, как мы предполагаем, эта площадка может принять», — заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

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Решение организовать дополнительную фан-зону для просмотра игр возле стадиона «Спартак» было принято для удобства болельщиков.

7 июля в 14.00 состоится открытие новой площадки для болельщиков. Тогда же там можно будет посмотреть матчи Швеция — Англия и Россия — Хорватия в рамках 1/4 финала мирового первенства.

Как рассказал замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин, власти города сейчас обсуждают возможность запуска бесплатных шаттлов к фан-зоне.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная России отправилась в Сочи на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Хорватии.