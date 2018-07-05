Тарханов: без Кавани Уругваю будет тяжело

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Советский футболист и тренер Александр Тарханов в интервью «Газете.Ru» оценил шансы сборной Уругвая в матче против Франции в 1/4 финала чемпионата мира футболу.

«Если Эдинсон Кавани не будет играть, то Уругваю будет трудно. Как показал матч с Португалией, когда его заменили, у них вообще исчезла атака. Луису Суаресу было тяжело одному», — сказал эксперт.

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Кавани забил два мяча в ворота Португалии и был заменен на 74-й минуте из-за травмы.

Также Тарханов отметил, что уругвайцы имеют крепкую оборону, но не могут похвастать средней линией. Это может стать преимуществом французских футболистов.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между Уругваем и Францией пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Уругвая может не сыграть с Францией в 1/4 финала ЧМ-2018.