Экс-арбитр прокомментировал решение ФИФА по Карасеву

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Бывший председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко поделился мнением о решении Международной федерации футбола (ФИФА) не включать российского судью Сергея Карасева в список главных арбитров, которые продолжат обслуживать матчи чемпионата мира, передает ТАСС.

«То, что Карасев не смог продолжить работу на турнире, не связано с его профессиональными качествами. ФИФА считает, что на финальную часть нужно оставить проверенных бойцов», — сказал он.

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В качестве главного арбитра Карасев провел один матч. Он работал на игре группы С между Австралией и Перу (0:2), показав шесть желтых карточек.

Бутенко добавил, что по критериям ФИФА Карасев еще молодой судья, который совсем недавно попал в топ-группу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что российский арбитр завершил работу на ЧМ-2018.