Легенда сборной Испании назвал игру команды России антифутболом

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Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2018 национальная команда выступила ниже ожиданий, но не опозорилась, передает Sport.24.ru.

«Нельзя сказать, что Испания провела хороший турнир, но не стоит и переоценивать, насколько все плохо. Были и хорошие вещи, так что не надо быть жестокими к команде.

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В игре с россиянами Испания доминировала весь матч. Мы не забили, поскольку не смогли вскрыть столь многослойную оборону. Испанские игроки были уверены, что в любой момент смогут забить. В итоге антифутбол победил сборную Испании», — заявил тренер.

Также он призвал строго не судить наставника команды Фернандо Йерро.

«К Фернандо Йерро относятся слишком жестко. Он руководил командой всего лишь в четырех играх и проделал потрясающую работу внутри федерации», — приводит слова специалиста Marca.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что треть россиян верят в выход России в полуфинал ЧМ-2018.