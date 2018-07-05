Игрок сборной Бразилии Неймар провел почти 14 минут на газоне во время матчей ЧМ

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Нападающий сборной Бразилии Неймар провел на газоне во время матчей чемпионата мира 2018 года 13 минут и 50 секунд, сообщает «Советский спорт».

Как передает издание AS, в четырех встречах мундиаля против бразильца нарушили правила 23 раза. Больше всего времени Неймар пролежал в матче 1/8 финала мирового первенства против сборной Мексики — 5,5 минуты.

Ранее чемпион мира 2002 года бразилец Роналдо поделился мнением о критике в адрес Неймара. Форварда обвиняют в затягивании игрового времени и излишнем артистизме после столкновений с соперниками.