Аршавин считает шансы России на победу в ЧМ-2018 самыми низкими‍

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мыслями о шансах национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира — 2018, передает Zakon.kz.

«У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников», — сказал хавбек «Кайрата».

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По словам Аршавина, голкипер Игорь Акинфеев является лучшим вратарем России.

«Я не открою вам секрета, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас», — резюмировал игрок.

Матч Россия — Хорватия в 1/4 финала ЧМ-2018 состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 21-го дня ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Аршавин был согласен вернуться в сборную России.