Тренер: англичане перестали верить британским СМИ
Английский тренер Пол Эшуорт, ранее являвшийся спортивным директором «Ростова», в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» заявил, что в Великобритании серьезно подорвано доверие людей к местной прессе из-за критики России накануне чемпионата мира.
«Британская пресса писала много плохих вещей о России, но все оказалось совсем не так. Даже наш известный телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что сейчас проходит лучший мундиаль из всех, что он видел, и призвал людей приезжать в Россию», — сказал Эшуорт.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня мирового первенства.
Ранее Эшуорт признался, что мечтает, чтобы Англия встретилась с Россией в полуфинале чемпионата мира.