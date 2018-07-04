В Москве может быть организована дополнительная фан-зона

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Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун заявил, что рядом со стадионом в Тушино может быть организована фан-зона для просмотра четвертьфинальной встречи чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии.

«Пока до сих пор не принято решение, когда стадион будет передан от Международной федерации футбола (ФИФА) к нам. Знаю, что сейчас принято решение о том, что 7 июля вокруг стадиона будет фан-зона в день матча с хорватами», — цитирует Федуна ТАСС.

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Владелец «Спартака» отметил, что в ФИФА боятся, что из-за повышенного интереса к матчу возможна нехватка мест в официальной фан-зоне на Воробьевых горах.

«Если фан-зона будет, то это значит, что режим управления ФИФА ареной будет снят и дальше стадион будет нашим», — добавил Федун.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что полиция задержала английского болельщика, который осквернил памятник легендарному советскому и российскому футболисту Федору Черенкову на стадионе «Спартак».