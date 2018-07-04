Вратарь сборной Хорватии ожидает нелегкий матч против России на ЧМ-2018

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Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился мнением о выходе команды в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Я был уверен в себе перед серией пенальти с Данией. За день до матча я взял шесть пенальти на тренировке. Было трудно, давление было очень большим. Я не герой Хорватии, я лишь наслаждаюсь этими днями. Герой не я, а вся команда», — цитирует Субашича официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

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Также голкипер поделился ожиданиями от матча с командой России в четвертьфинале турнира.

«У сборной России сильная команда и сильные футболисты. К тому же она играет дома на глазах у тысяч болельщиков. Нам будет нелегко», — сказал вратарь.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий игрового дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что сборная России после 1/8 финала чемпионата мира по футболу является лучшей командой мундиаля по проценту ударов, которые завершились взятием ворот.