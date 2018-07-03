Навалка объявил об уходе с поста главного тренера сборной Польши

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Главный тренер сборной Польши по футболу Адам Навалка покинул свой пост, сообщает ТАСС.

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил о том, что после неудачного выступления национальной сборной на чемпионате мира — 2018 контракт с Навалкой не будет продлеваться.

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Соглашение со специалистом истекает 30 июля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее польское издание Polsat Sport заявило о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен возглавить национальную команду Польши.