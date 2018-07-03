Червиченко: русская земля «выбрасывает» русофобов

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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему некоторые сборные вылетают с чемпионата мира.

«Заметил закономерность: российская земля «выбрасывает» из турнира русофобов. Почти все, кто лил грязь на нашу страну, уже «отскочили». Надеюсь, что сегодня с чемпионата мира уедет и Англия», — поделился своим наблюдением бывший президент.

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Червиченко вспомнил, сколько негатива высказали британцы про чемпионат мира в России, и сказал, что хочет, чтобы английская сборная вылетела с позором.

Он также добавил, что всей душой будет болеть за Колумбию.

«Они в целом ребята симпатичные», — сказал Червиченко.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая пройдет сегодня в 21.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что легенда сборной Англии назвал ЧМ-2018 лучшим турниром в своей жизни.