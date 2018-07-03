Власти Москвы не против установки памятников Черчесову и Акинфееву
Власти Москвы не против установки памятников главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и вратарю Игорю Акинфееву, передает «Москва».
«До конца чемпионата еще время есть. Спорт есть спорт. Сегодня победа, а завтра – поражение, и все будут проклинать этих людей. Вдруг Акинфеев пропустит мяч? Я понимаю, что победа дорого стоит, но прям сразу памятник – немножко рано. Комиссия у нас будет только в сентябре», — заявил председатель московской комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.
Также он подчеркнул, что если обращения об установке монументов поступят в комиссию, то будут рассмотрены в соответствующем порядке.
»Льву Яшину есть памятник в Москве и мемориальная доска на доме. Но это появилось после его смерти. Что касается при жизни – у нас пока не было в Москве таких памятников. Но если будут обращения, то мы не ограничены такой возможностью», — добавил Воскресенский.
Сборная России сыграет с Хорватией 7 июля в Сочи.
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