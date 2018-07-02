Украинцы возмутились выходом Земфиры с флагом России на сцену в Минске

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Певица Земфира вышла на концерт в Минске с флагом России после победы национальной команды по футболу в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ФАН.

«Мне пришлось выехать на концерт, Интернет был плохой и пенальти я не видела, поэтому счет мне говорили по телефону», — рассказала Земфира.

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Отмечается, что выход на сцену с российским флагом вызвал негодование украинских поклонников.

«Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами «Мы вышли из группы на чемпионате мира».

Кто «мы»? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни», — сказала одна из присутствующих на концерте.

Многие очевидцы также рассказали о том, что публика приняла Земфиру тепло, когда она поделилась новостью о победе сборной России.

Ранее на Украине раскритиковали военного, болеющего за Россию на чемпионате мира — 2018.