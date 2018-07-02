Вратарь сборной Хорватии повторил рекорд чемпионатов мира

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Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич повторил рекорд по числу отбитых послематчевых 11-метровых во встрече 1/8 финала против команды Дании, сообщает «Советский спорт».

Хорватский голкипер отразил три удара в послематчевой серии.

Предыдущее достижение было установлено вратарем сборной Португали Рекарду Перейрой в четвертьфинальной встрече чемпионата мира 2006 года против команды Англии.

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Сборная Хорватии одержала победу в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года над командой Дании. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от победы над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.