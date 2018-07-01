Дзюба: давайте просто кайфанем

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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился эмоциями после победного матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды Испании, передает «Матч ТВ».

Подопечные Станислава Черчесова одержали победу в серии послематчевых пенальти и вышли в 1/4 финала домашнего мундиаля.

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«Безумно счастливы, вся страна гордится нами. Для нас это самое важное. Спасибо всем. Мы очень рады подарить людям праздник», — сказал нападающий.

Также форвард был не готов отвечать на вопрос о том, с кем россияне предпочитают сыграть в четвертьфинале турнира.

«Давайте просто насладимся моментом, кайфанем, порадуемся В хорошем смысле!» — заключил Дзюба.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послематчевых событий.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии обыграла Данию и сыграет с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018.