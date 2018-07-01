Звезды НХЛ посетили матч ЧМ-2018 между Россией и Испанией

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На матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами Испании и России присутствуют хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Александр Овечкин, выступающие за различные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Фотографии и видео с матча спортсмены выложили в свои официальные аккаунты в социальных сетях.

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Звезды НХЛ спели национальный гимн перед матчем против «красной фурии».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.