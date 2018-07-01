Сборная Испании объявила состав на матч против России
Сборная Испании по футболу объявила стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды России, сообщает «Советский спорт».
«Красная фурия» выйдет на игру в следующем стартовом сочетании:
Давид де Хеа, Начо Фернандес, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Коке, Марко Асенсио, Давид Сильва, Иско, Диего Коста.
Матч начнется в 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
Также за главными новостями игрового дня ЧМ-2018 можно следить в текстовой трансляции «Газеты.Ru».
Ранее был объявлен стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с Испанией.
�� OFICIAL | ¡ONCE DE ESPAÑA! ¡Estos son los elegidos!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 июля 2018 г.
Queremos sentir tu aliento en Moscú, tu apoyo... ¡No importan los kilómetros!
¡CONTAMOS CONTIGO!����
¡VAMOS, ESPAÑA!��������#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/LBSJFuOwwH