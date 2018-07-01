Сборная Испании объявила состав на матч против России

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Сборная Испании по футболу объявила стартовый состав на матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против команды России, сообщает «Советский спорт».

«Красная фурия» выйдет на игру в следующем стартовом сочетании:

Давид де Хеа, Начо Фернандес, Жерар Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Коке, Марко Асенсио, Давид Сильва, Иско, Диего Коста.

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Матч начнется в 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Также за главными новостями игрового дня ЧМ-2018 можно следить в текстовой трансляции «Газеты.Ru».

Ранее был объявлен стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с Испанией.