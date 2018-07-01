Экс-игрок «Челси» поделился фотографией с Васильевского спуска
Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба выложил в соцсети фотографию с Васильевского спуска, сообщает «Советский спорт».
«Сколько голов на фото?» — написал футболист под снимком, на котором также присутствуют Гарри Линекер, Юрген Клинсманн и Алан Ширер.
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Во время чемпионата мира 2018 года в России Дрогба выступает экспертом на телеканале «Би-би-си», студия которого расположена на Васильевском спуске.
Ранее французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выложил памятную фотографию из Казани.