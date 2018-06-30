Марадона назвал самого талантливого игрока в истории футбола

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Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона признался, что считает бразильца Роналдо самым талантливым футболистом в истории, передает «Советский спорт».

«Роналдо — самый талантливый футболист в истории. Если бы не травмы, он был бы величайшим игроком. Я не сомневаюсь насчет этого», — приводит слова чемпиона мира Seleção Brasileira.

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Бразильский форвард выступал на профессиональном уровне с 1993 по 2011 год. В составе сборной Бразилии он становился двукратным чемпионом мира, а также дважды завоевывал «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что Марадона заплатит за информацию о распространителе слуха о его смерти.