СМИ: хавбек сборной Англии Делф вернется домой из-за рождения ребенка

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Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Фабиан Делф покинет чемпионат мира по футболу в России из-за рождения третьего ребенка, сообщает ТАСС.

По информации Daily Mail, футболист вернется в команду сразу после рождения ребенка. Делф знал, что ему на время придется покинуть расположение национальной команды. 28-летний хавбек поблагодарил наставника сборной Англии Гарета Саутгейта за то, что тот вошел в его положение и отпустил домой.

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В 1/8 финала мундиаля англичане сыграют против сборной Колумбии. Игра состоится 3 июля на стадионе «Спартак».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.

Ранее наставник сборной Англии рассказал, чем его не устроил Калининград.