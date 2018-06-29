Фан-зона ЧМ-2018 в Москве будет закрыта из-за непогоды

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Фан-зона чемпионата мира по футболу в Москве будет закрыта 30 июня из-за непогоды, сообщает ТАСС.

«Согласно решению комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности, в субботу 30 июня будет временно приостановлена работа площадки Фестиваля болельщиков ФИФА на Воробьевых горах. Данное решение принято ввиду ожидаемых неблагоприятных погодных условий», — говорится в заявлении руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева.

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Сообщалось, что в субботу в Москве ожидается дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го чемпионата мира.

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