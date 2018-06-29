Липецкий губернатор удалил твит о вылете сборной Германии с ЧМ-2018
Глава администрации Липецкой области Олег Королев удалил свой твит по поводу вылета сборной Германии с чемпионата мира по футболу в России.
До этого Королев в своем твиттере жестко отреагировал на невыход национальной команды Германии из группы.
«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались», — написал глава администрации Липецкой области.
Чемпионы мира 2014 года проиграли командам Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2), а также одержали победу над Швецией (2:1).
Отметим, что Первая мировая война началась с объявления Австро-Венгрии войны Сербии после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, а Вторая мировая — с вторжения Германии в Польшу.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.
Ранее липецкий губернатор объяснил «позорный вылет» Германии с ЧМ-2018 местью миллионов душ жертв мировых войн.