Липецкий губернатор объяснил «позорный вылет» Германии с ЧМ-2018 местью миллионов душ жертв мировых войн

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Глава администрации Липецкой области Олег Королев рассказал о причинах невыхода Германии в плей-офф чемпионата мира 2018 года в России, сообщает Sport24.

«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались», — написал Королев в твиттере.

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Отметим, что Первая мировая война началась с объявления Австро-Венгрии войны Сербии после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, а Вторая мировая — с вторжения Германии в Польшу.

Сборная Германии заняла четвертое место в группе F, набрав три очка. Чемпионы мира 2014 года проиграли командам Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2), а также одержали победу над Швецией (2:1).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан рассказал о причинах вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года в России.