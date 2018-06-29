Липецкий губернатор объяснил «позорный вылет» Германии с ЧМ-2018 местью миллионов душ жертв мировых войн
Глава администрации Липецкой области Олег Королев рассказал о причинах невыхода Германии в плей-офф чемпионата мира 2018 года в России, сообщает Sport24.
«Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались», — написал Королев в твиттере.
Отметим, что Первая мировая война началась с объявления Австро-Венгрии войны Сербии после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево, а Вторая мировая — с вторжения Германии в Польшу.
Сборная Германии заняла четвертое место в группе F, набрав три очка. Чемпионы мира 2014 года проиграли командам Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2), а также одержали победу над Швецией (2:1).
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Ранее бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан рассказал о причинах вылета национальной команды с чемпионата мира 2018 года в России.
Высокопоставленный чиновник из Липецка -- о вылете сборной Германии с ЧМ-2018. pic.twitter.com/tOFxawiqkd— Киса и Ося (@titojiv) 29 июня 2018 г.