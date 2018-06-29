Сборная Испании определилась с пенальтистами перед матчем с Россией

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Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро назвал футболистов, которые будут бить послематчевые пенальти в плей-офф чемпионата мира в России, сообщает Матч ТВ.

Футболистами, которые будут исполнять пенальти, стали преимущественно игроки группы атаки: нападающий Диего Коста и полузащитники Давид Сильва, Иско, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс.

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Защитник Серхио Рамос, который много лет был штатным пенальтистом «красной фурии», в этот список не вошел.

Следующий матч сборная Испании проведет в рамках 1/8 финала чемпионата мира против сборной России. Встреча состоится 1 июля в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что экс-форвард сборной России не принимает всерьез прошлогоднюю ничью с Испанией.