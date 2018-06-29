Черчесова хотят видеть на посту тренера сборной Польши
Польское издание Polsat Sport считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен возглавить национальную команду Польши вместо Адама Навалки, сообщает «Советский спорт».
«Черчесов — человек с характером, который вывел сборную России в плей-офф ЧМ-2018. Он хорошо знает польский рынок, язык для него не будет проблемой», — говорится в сообщении.
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По итогам группового этапа чемпионата мира сборная Польши заняла последнее место в группе H и покинула турнир. Команда России в 1/8 финала встретится с Испанией.
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