Черчесова хотят видеть на посту тренера сборной Польши

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Польское издание Polsat Sport считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен возглавить национальную команду Польши вместо Адама Навалки, сообщает «Советский спорт».

«Черчесов — человек с характером, который вывел сборную России в плей-офф ЧМ-2018. Он хорошо знает польский рынок, язык для него не будет проблемой», — говорится в сообщении.

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По итогам группового этапа чемпионата мира сборная Польши заняла последнее место в группе H и покинула турнир. Команда России в 1/8 финала встретится с Испанией.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.