Определилась худшая команда чемпионата мира — 2018

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Завершился групповой этап чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

По итогам группового этапа турнир покинули 16 команд. Это Саудовская Аравия, Египет, Иран, Марокко, Перу, Австралия, Нигерия, Исландия, Сербия, Коста-Рика, Южная Корея, Германия, Тунис, Панама, Сенегал, Польша.

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Худшей командой мундиаля стала национальная сборная Панамы, которая не смогла набрать ни одного очка в своей группе. Также с нулем очков покинула турнир команда Египта, однако у панамцев хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что впервые в истории ЧМ все команды на турнире забили как минимум по два мяча.