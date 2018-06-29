Определилась худшая команда чемпионата мира — 2018
Завершился групповой этап чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
По итогам группового этапа турнир покинули 16 команд. Это Саудовская Аравия, Египет, Иран, Марокко, Перу, Австралия, Нигерия, Исландия, Сербия, Коста-Рика, Южная Корея, Германия, Тунис, Панама, Сенегал, Польша.
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Худшей командой мундиаля стала национальная сборная Панамы, которая не смогла набрать ни одного очка в своей группе. Также с нулем очков покинула турнир команда Египта, однако у панамцев хуже разница забитых и пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что впервые в истории ЧМ все команды на турнире забили как минимум по два мяча.