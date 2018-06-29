Ганский футболист назвал сборную Франции африканской командой
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Уфа» Эммануэль Фримпонг сделал провокационное заявление относительно африканских команд на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
В 1/8 финала мундиаля не пробилась ни одна африканская команда, однако у ганского хавбека на этот счет свое мнение.
«Франция — единственная африканская сборная, оставшаяся на ЧМ-2018», — написал игрок в своем твиттере.
На мировом первенстве в России африканский континент представляли сборные Египта, Марокко, Нигерии, Туниса и Сенегала. Все команды покинули турнир после группового этапа.
Сборная Франции, имеющая в своем составе ряд футболистов с африканским происхождением, в 1/8 встретится с командой Аргентины.
Ранее игрок сборной Франции Антуан Гризманн остался равнодушен к недовольству фанатов.
FRANCE THE ONLY AFRICAN TEAM LEFT— EMMANUEL ⚽️ FRIMPONG (@IAMFRIMPONG26) 28 июня 2018 г.