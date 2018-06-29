Ганский футболист назвал сборную Франции африканской командой

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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Уфа» Эммануэль Фримпонг сделал провокационное заявление относительно африканских команд на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

В 1/8 финала мундиаля не пробилась ни одна африканская команда, однако у ганского хавбека на этот счет свое мнение.

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«Франция — единственная африканская сборная, оставшаяся на ЧМ-2018», — написал игрок в своем твиттере.

На мировом первенстве в России африканский континент представляли сборные Египта, Марокко, Нигерии, Туниса и Сенегала. Все команды покинули турнир после группового этапа.

Сборная Франции, имеющая в своем составе ряд футболистов с африканским происхождением, в 1/8 встретится с командой Аргентины.

Ранее игрок сборной Франции Антуан Гризманн остался равнодушен к недовольству фанатов.