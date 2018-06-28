Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира — 2018
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает «Советский спорт».
Пары плей-офф мирового первенства:
30 июня
Франция — Аргентина (17.00, Казань)
Уругвай — Португалия (21.00, Сочи)
1 июля
Испания — Россия (17.00, Москва, «Лужники»)
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Хорватия — Дания (21.00, Нижний Новгород)
2 июля
Бразилия — Мексика (17.00, Самара)
Бельгия — Япония (21.00, Ростов-на-Дону)
3 июля
Швеция — Швейцария (17.00, Санкт-Петербург)
Колумбия — Англия (21.00, Москва, «Спартак»)
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018.