Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/795/11818795/upload-RTS1UB82-pic905-895x505-57533.jpg">

Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Единственный гол в матче оформил атакующий полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай, отличившийся на 51-й минуте.

Реклама

Таким образом, сборная Бельгии вышла в плей-офф мирового первенства с первого места, имея в своем активе девять очков. Команда Англии финишировала второй.

Чемпионаты мира — 2018. Группа G. 3-й тур

Англия — Бельгия — 0:1

Голы: 0:1 – Янузай, 51

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее определились все участники плей-офф чемпионата мира.