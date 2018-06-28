Сборная Бельгии обыграла команду Англии в матче ЧМ-2018
Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
Единственный гол в матче оформил атакующий полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай, отличившийся на 51-й минуте.
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Таким образом, сборная Бельгии вышла в плей-офф мирового первенства с первого места, имея в своем активе девять очков. Команда Англии финишировала второй.
Чемпионаты мира — 2018. Группа G. 3-й тур
Англия — Бельгия — 0:1
Голы: 0:1 – Янузай, 51
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.