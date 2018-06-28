Власти Москвы установили рамки досмотра на Никольской улице

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Власти Москвы установили рамки металлоискателя на Никольской улице, где расположился центр встречи футбольных болельщиков на время проведения чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве усиления мер безопасности 27 июня были поставлены рамки в районе улицы Лубянка. Все спокойно работает, рамки справляются, ГУВД Москвы приняло такое решение, и мы его поддержали», — сказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.

Ранее болельщики из разных стран устроили гулянья на Никольской улице в Москве накануне старта чемпионата мира 2018 года.