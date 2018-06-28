Объявлены составы на матч ЧМ-2018 Сенегал — Колумбия

Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Колумбии и Японии, сообщает «Советский спорт».

Встреча пройдет в Самаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав сборной Сенегала: Хадим Н'Диайе, Ламин Гассама, Юссуф Сабали, Салиф Сане, Калиду Кулибали, Шейку Куйяте, Идрисса Гейе, Исмаила Сарр, М'Байе Ньянг, Садио Мане, Бальде Кейта.

Реклама

Состав сборной Колумбии: Давид Оспина, Сантьяго Арьяс, Хоан Мохика, Йерри Мина, Давинсон Санчес, Андрес Урибе, Хуан Куадрадо, Карлос Санчес, Хуан Кинтеро, Хамес Родригес, Радамель Фалькао.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.