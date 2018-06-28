Глава польского футбола назвал фантастической организацию ЧМ-2018 в России

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Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

«Был на многих чемпионатах мира, но такой организации, дружелюбия, гостеприимства, заботы и тепла не видел нигде. Большое спасибо, Россия. Это фантастический чемпионат мира с фантастической атмосферой», — написал Бонек в твиттере.

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Сборная Польши потеряла шансы на выход из группы H. 28 июня команда проведет заключительный матч на турнире против Японии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.