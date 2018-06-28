В Госдуме предложили носить игроков сборной России на руках

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Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев поделился мнением о невыходе сборной Германии в плей-офф чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

«Вот это настоящая сенсация. Действующие чемпионы мира, непобедимая «немецкая машина», сборная Германии покидает чемпионат мира в России, не сумев пробиться в плей-офф. Вы все еще ругаете сборную России? Да наших ребят на руках носить надо!

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Под красивым предлогом посещения футбольного матча с участием сборной Германии Ангела Меркель могла бы приехать в Россию и, естественно, встретиться с президентом Путиным. В этой встрече нуждаются обе стороны. А как теперь, необходимость во встрече осталась, а сборной Германии уже нет?» — написал Лебедев в твиттере.

Сборная Германии, набрав три очка, заняла последнее место в группе F и покинула чемпионат мира 2018 года.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства. Начало — 8.30 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу подверглась серьезной критике со стороны соотечественников за вылет с чемпионата мира — 2018.