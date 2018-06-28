Сборной Швейцарии очень нравится в России
Защитник сборной Швейцарии по футболу Йоан Джуру поделился своими впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира — 2018, передает «Чемпионат.com».
«Нам всем очень нравится в России: шикарные стадионы, отличная атмосфера и организация. Все на высшем уровне.
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Пока не было возможности посмотреть достопримечательности, но думаю, что еще сделаю это», — сказал футболист.
Сборная Швейцарии сумела квалифицироваться в 1/8 финала мундиаля, заняв второе место в группе E.
Ранее сообщалось, что Блерим Джемаили стал лучшим игроком матча Швейцария — Коста-Рика на ЧМ-2018.