Сборной Швейцарии очень нравится в России

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Защитник сборной Швейцарии по футболу Йоан Джуру поделился своими впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира — 2018, передает «Чемпионат.com».

«Нам всем очень нравится в России: шикарные стадионы, отличная атмосфера и организация. Все на высшем уровне.

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Пока не было возможности посмотреть достопримечательности, но думаю, что еще сделаю это», — сказал футболист.

Сборная Швейцарии сумела квалифицироваться в 1/8 финала мундиаля, заняв второе место в группе E.

Ранее сообщалось, что Блерим Джемаили стал лучшим игроком матча Швейцария — Коста-Рика на ЧМ-2018.