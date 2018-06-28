Салах пообещал вернуться в Чечню и прогуляться с Кадыровым в горах‍

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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу согласился приехать в Чечню по приглашению главы республики Рамзана Кадырова, сообщает газета «Известия».

Об этом рассказал сам политик.

«Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», — заявил Кадыров, отвечая на вопрос, приглашал ли он Салаха в горы.

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Также политический деятель призвал поддерживать сборную России на чемпионате мира — 2018.

«Сегодня нашу сборную поддерживают все, каждый город России наполнен патриотизмом, российским духом. Думаю, наша команда будет нас радовать, а мы — поддерживать при любом результате», — заключил он.

Сборная Египта не смогла выйти из группы на мундиале. А подопечные Станислава Черчесова в 1/8 финала мирового первенства сыграют с командой Испании.

Ранее Кадыров ответил на критику базы сборной Египта на чемпионате мира — 2018.