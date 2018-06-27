Опасавшийся расизма Роуз передумал и готов привезти семью в Россию‍

<img src="//img.gazeta.ru/files3/921/11788921/RTX67ACQ-pic905-895x505-26150.jpg">

Защитник сборной Англии по футболу Дэнни Роуз признался, что поменял свое мнение о России после пребывания в стране на чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».

Футболист перед мундиалем заявил, что не готов привезти свою семью в страну-хозяйку мундиаля, поскольку опасается расизма.

Реклама

«Я хорошо отнесусь к приезду своей семьи. Будем надеяться, что мы победим в четверг и выиграем в первом матче плей-офф. У нас есть время, когда члены семей могут приехать к нам в отель или мы можем встретиться с ними. Трудно без семьи, занять себя нечем, однако я три недели посвящаю жизнь сборной. Но если члены семьи решат не приезжать, ничего страшного не случится», — приводит слова Роуза Guardian.

28 июня подопечные Гарета Саутгейта сыграют с командой Бельгии в рамках третьего тура ЧМ-2018.

Ранее тренер сборной Англии высказался о расизме на чемпионате мира в России.