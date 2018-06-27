Легенда сборной Англии назвал Марадону посмешищем

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Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер критично отозвался о личности чемпиона мира Диего Марадоны, передает «Советский спорт».

Во время матча группового этапа чемпионата мира — 2018 между командами Аргентины и Нигерии Марадона находился в одной из лож стадиона «Санкт-Петербург», бурно реагирую на происходящие события в игре. После гола в ворота Маркоса Рохо экс-форвард показал неприличный жест, который попал в прямой эфир. По окончании встречи 57-летнему председателю правления брестского «Динамо» потребовалась помощь медиков.

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«Боюсь, что Марадона рискует стать посмешищем», — приводят слова Линекера The Telegraph.

Подопечные Хорхе Сампаоли вырвали победу у африканской команды и завоевали путевку в плей-офф мундиаля.

Ранее сообщалось, что Марадона прибыл в Москву после матча Нигерия — Аргентина.